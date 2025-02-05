مسئول إيطالي: الابن الأكبر للرئيس الأمريكي لديه تصريح لصيد البط بالقرب من فينيسيا

قال سياسي محلي، إن دونالد ترامب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، لديه تصريح لصيد البط بالقرب من فينيسيا، بعد انتشار مقطع فيديو أثار غضب النشطاء في مجال البيئة.

وقال المسئول الإقليمي لشئون الصيد كريستيانو كوراتزاري، لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية: "كل شيء على ما يرام".

وأضاف أن ترامب جونيور حصل على التصريح اللازم؛ للصيد في منطقة فينيتو، كما أنه يحمل رخصة قيادة أمريكية مترجمة إلى الإيطالية.

ويعد كوراتزاري، من أعضاء حزب الرابطة اليميني المتشدد، ووصف نفسه بـ"المعجب" بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الحوار.

وكانت حالة من الجدل أحاطت بترامب جونيور هذا الأسبوع، بعدما ظهر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يصطاد البط في منطقة بحيرة فينيتيان بشمال إيطاليا.

ويظهر في الفيديو ترامب جونيور، وهو يصف عملية المطاردة، وارتدى زيا عسكريا مموها وإلى جانبه عدد من الأوز والبط والسمان النافق.

واتهم نشطاء البيئة ترامب الابن بقتل طيور برية نادرة بصورة غير قانونية - بما في ذلك البط الأحمر- البرتقالي، الذي نادرا ما يتم العثور عليه في أوروبا - خلال عملية الصيد التي جرت نهاية العام الماضي.

ودعا النشطاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إلى محاسبة الابن رغم نفوذ والده القوي.