السعودية ترهن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بقيام دولة فلسطينية مستقلة

أكدت المملكة العربية السعودية أنها لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك.

وشددت وزارة الخارجية السعودية على أن "موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع"، وأن "هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات".



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) صباح اليوم الأربعاء عن بيان صدر عن وزارة الخارجية، أن المملكة تجدد رفضها القاطع للمساس بـ"حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

وأضاف البيان أن "واجب المجتمع الدولي اليوم هو العمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكا بأرضه ولن يتزحزح عنها".

وأشار إلى أن "السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية".