زيلينسكي: مستعدون لإجراء مفاوضات مع بوتين

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه مستعد للدخول في مفاوضات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل ظروف معينة.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورجان، تم نشرها على يوتيوب في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إنه بالإضافة إلى أوكرانيا وروسيا، يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا أن تشاركا أيضا في المحادثات.

ولم يتضح ما إذا كان زيلينسكي يشير إلى الاتحاد الأوروبي أم إلى الدول الأعضاء بشكل فردي.

وأضاف: "إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام لشعب أوكرانيا ولتفادي المزيد من الخسائر في الأرواح، فإننا بالتأكيد سنذهب إلى هذا الاجتماع مع هؤلاء المشاركين الأربعة".

وتابع: "لن أكون لطيفا معه، اعتبره عدوا وبصراحة أعتقد أنه يعتبرني عدوا أيضا".

وأكد بوتين، مؤخرا أنه مستعد للتفاوض، لكنه أكد أن زيلينسكي منع أي محادثات معه.

ويشير بوتين إلى مرسوم وقعه زيلينسكي في سبتمبر 2022، بعد أن ضمت روسيا المقاطعات الأوكرانية الأربع المحتلة جزئيا وهي لوهانسك ودونتسك وزابوريجيا وخيرسون.

وبينما لا يحظر المرسوم المفاوضات مع الزعيم الروسي، فإنه ينص على أنها مستحيلة في ضوء الوضع الحالي.

وقال زيلينسكي، مؤخرا، إن الوثيقة تهدف إلى منع الانفصال المحتمل؛ لأن موسكو كانت تبحث عن قنوات اتصال غير رسمية مع أوكرانيا في ذلك الوقت.