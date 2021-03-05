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روسيا: محطة الفضاء الدولية ستبقى في المدار حتى عام 2028

محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية
موسكو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 5 مارس 2021 - 11:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 مارس 2021 - 11:47 ص

ذكرت مصادر روسية أن العمل في محطة الفضاء الدولية المعمرة سيستمر حتى عام 2028.

وقال يوري جيدزينكو نائب رئيس شركة الفضاء الروسية /آر كيه كيه إنيرجيا/ للتلفزيون الحكومي يوم الخميس إن قرار تمديد المشروع البالغ تكلفته مليارات الدولارات اتخذ "على أعلى المستويات".

وحتى الآن، فإن الخطط الروسية والأمريكية لمحطة الفضاء الدولية مستمرة حتى عام 2024. وتحلق المحطة الفضائية في الفضاء على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض منذ أكثر من 20 عامًا.

وجرى لفترة طويلة مناقشة تمديد المهمة. وكان أحد الأسئلة هو ما إذا كانت الحالة الفنية للمحطة ستسمح بالتمديد .

ويوجد حاليا سبعة من أفراد الطاقم على متن محطة الفضاء الدولية: اثنان من رواد الفضاء الروس وأربعة أمريكيين ورائد فضاء ياباني.

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