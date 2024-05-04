طلاب بجامعة برينستون الأمريكية يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة

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بدأت مجموعة من الطلاب في جامعة برينستون الأمريكية، إضرابا عن الطعام تضامنا مع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صحفي، أمس، أدلى به أعضاء "مخيم التضامن مع فلسطين" بجامعة برينستون، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال البيان: "بدأنا إضرابا عن الطعام تضامنا مع الفلسطينيين في غزة الذين يئنون تحت الحصار الإسرائيلي المستمر".

وأوضح أن "قرار الإضراب يأتي ردا على رفض الإدارة الأمريكية تلبية مطالبنا بسحب دعمها لإسرائيل".

وذكر أن "معطيات الأمم المتحدة تظهر أن غزة تحتضن العدد الأكبر من الأشخاص الذين يواجهون مجاعة بمستوى كارثي".

وأضاف أن "العشرات في غزة اضطروا إلى استخدام علف الحيوانات دقيقا لصنع الخبز والإفطار خلال شهر رمضان".

ومنذ 18 أبريل الماضي، تشهد الجامعات الأمريكية حراكا طلابيا داعما لقطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، لتتسع لاحقا وتنتقل إلى جامعات فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند.