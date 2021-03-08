 إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات سنوية منذ الحرب العالمية الثانية في 2020 - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات سنوية منذ الحرب العالمية الثانية في 2020

الكورونا في ايطاليا - ارشيفية
الكورونا في ايطاليا - ارشيفية
روما - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 5 مارس 2021 - 11:50 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مارس 2021 - 11:50 م
أدى تفشي وباء كورونا إلى تسجيل إيطاليا أعلى حصيلة سنوية للوفيات منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء يوم الجمعة أنه سجل 746146 حالة وفاة في عام 2020.

وقال مسؤولون في المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء إن عدد الوفيات في 2020، يزيد بنسبة 15% عن المتوسط ​​المسجل للأعوام من 2015 إلى 2019.

وأعلنت السلطات الصحية اليوم الجمعة تسجيل أكثر من 24000 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

وأعلنت السلطات عن وفاة  297 حالة بسبب كورونا، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى ما يقرب من 100 ألف حالة وفاة.

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