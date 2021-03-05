 حارس الأسود في حديقة الجيزة: الحالة النفسية للحيوانات ساءت أثناء غياب زوار الحديقة - بوابة الشروق
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حارس الأسود في حديقة الجيزة: الحالة النفسية للحيوانات ساءت أثناء غياب زوار الحديقة


نشر في: الجمعة 5 مارس 2021 - 2:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 مارس 2021 - 2:40 ص

قال يحي رحيم، حارس الأسود في حديقة حيوانات الجيزة، إن الحالة النفسية للحيوانات كانت سيئة للغاية، في الوقت الذي تم فيه غلق حديقة الحيوانات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أنه بعد صدور قرار بإعادة فتح حديقة الحيوانات أمام الجمهور مجددًا، بدأت الحيوانات تعود إلى طبيعتها السابقة.

وأكد يحي رحيم، حارس الأسود في حديقة الحيوانات، أن الحيوانات كانت تشعر بوحدة في غياب زوار الحديقة، موضحًا أنها لم تكن تتحرك بشكل مستمر كما كان يحدث في السابق.

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