أوين: ماني يتجنب الحصول على ركلات جزاء لإبعاد صلاح عن تسجيل الأهداف

يرى مايكل أوين، لاعب ليفربول السابق، أن ساديو ماني، مهاجم الريدز، تجنب السقوط داخل منطقة الجزاء أمام تشيلسي حتى لا يحصل على ركلة جزاء يسددها محمد صلاح ويحرز منها هدفًا.

وتعرض ليفربول لخسارة قاسية على أرضه أمام تشيلسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ29 من البريميرليج، ليبتعد الريدز في ترتيب المسابقة للمركز الـ7 برصيد 43 نقطة.

وقال أوين في تصريحات لشبكة «فوكس سبورتس»:" ماني يتجنب محاولة الحصول على ركلة جزاء لصالح فريقه ليفربول، خوفًا من تسجيل زميله محمد صلاح أهدافًا منها".

وكان ماني قد توغل داخل منطقة جزاء تشيلسي في شوط المباراة الأول وتعرض لاحتكاك عقب لمسه للكرة لكنه رفض السقوط وركض خلف الكرة وفشل في الاستحواذ عليها".

وأتم:" لا أصدق أن ماني لم يسقط في هذه اللعبة ويحصل على ركلة جزاء".

وشهدت المباراة تبديل محمد صلاح في الدقيقة 62 من شوط المباراة الثاني، وسط حالة من الضيق كانت واضحة على وجة صلاح، الأمر الذي أثار غضب وكيل أعماله رامي عباس ونشر تغريدة غامضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فسرها البعض بخروج وشيك لصلاح من قلعة آنفيلد.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، ليشتعل الصراع على الحذاء الذهبي فيما تبقى من عمر المسابقة.