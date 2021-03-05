الإفتاء: زيارة قبور العلماء والأولياء سنة مستحبة شرعا

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها مفاده: «ما حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين؟»، قائلة إن «زيارة قبور العلماء والأولياء والصالحين شأنها شأن سائر القبور، زيارتها سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ شرعًا».



وأضافت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الجمعة، أن زيارة قبور العلماء والأولياء والصالحين لها فوائد للزائر والمزور، موضحة أن «فيها للزَّائِرِ عِبْرَةٌ وعِظَة، واسْتِجَابَةٌ للدُّعَاء عند قبورهم، ولِلْمَزُورِ نَفْعٌ بالسَّلامِ عليه والدُّعَاء له، وبأُنْسِهِ بِمَنْ يزوره»



وقالت إن « الإمام مسلم أخرج عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ -يعني إذا زرتُ القبور-؟ قال: (قولي: السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالمُسْتَأخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ)».

زيارة قبور أولياء الله الصالحين السؤال: ما حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين؟ الجواب: زيارة قبور العلماء والأولياء... تم النشر بواسطة ‏دار الإفتاء المصرية‏ في الجمعة، ٥ مارس ٢٠٢١