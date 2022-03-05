استئصال ورم سرطاني بالقولون لشابة باستخدام تقنية المنظار الجراحي في أورام طنطا

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا، في استئصال ورم سرطاني بالقولون السيني لسيده تبلغ من العمر 30 عاما، باستخدام تقنية المنظار الجراحي.

وضم الفريق الطبي الدكتور محمد بكر الجيزاوي استشاري جراحة الأورام، والدكتور محمد حجازي أخصائي جراحة الأورام، والدكتور خميس عبد الله استشاري التخدير، إلى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد بكر، إن المريضه كانت تعاني من آلام شديدة بالبطن، إلى جانب إمساك شديد مع وجود دم بالبراز، وعقب إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم سرطاني بالقولون.

وأضاف الجيزاوي، تم إجراء الجراحة للمريضه باستخدام تقنية المنظار الجراحى ، وهى أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة في هذا المجال، حيث تم استئصال الورم، مشيرا إلى استقرار الحالة الصحية للمريضه وخروجها من المستشفى بعد متابعة حالتها الصحية.

ومن جانب آخر، قال الدكتور إسلام صبرى مدير المركز، إن المركز يستخدم التقنيات العلاجية الحديثة التي تساعد على علاج المرضى وفق الممارسات الطبية العالمية، مشيرا إلى أن المركز يقوم بإجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى المتقدمة بواسطة أطباء على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة.