روسيا تستدعي السفير الأمريكي بعد دعوة لاغتيال بوتين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، استدعاء السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان.



وقالت قناة "روسيا اليوم"، إن وزارة الخارجية سلمت السفير الأمريكي مذكرة احتجاج على ما أسمتها "التصريحات الاستفزازية والعدوانية" للسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام الذي دعا لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إثر الحرب الروسية على أوكرانيا.



وكان جراهام قد قال في تغريدة عبر "تويتر": "هل يوجد بروتوس في روسيا؟ هل هناك عقيد أنجح من شتاوفنبرغ في الجيش الروسي؟ الطريقة الوحيدة التي ينتهي بها الأمر هي أن يقوم شخص ما في روسيا بإنهاء هذا الرجل.. ستقدم لبلدك - والعالم - خدمة رائعة.."



وأضاف في تغريدة منفصلة: "الأشخاص الوحيدون القادرون على إصلاح ذلك هم الشعب الروسي.. من السهل القول، من الصعب التنفيذ.. ما لم تكن تريد أن تعيش في الظلام لبقية حياتك، وانعزل عن بقية العالم في فقر مدقع، وتعيش في الظلام، فأنت بحاجة إلى الإقدام".



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.



فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.