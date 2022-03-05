الدقهلية: صرف المساعدات المالية لأسر المتوفين والمصابين في حادث تصادم سيارة بتوك توك

كلف أيمن مختار محافظ الدقهلية، وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة التدخل للتعامل الفوري لتقديم أوجه الدعم وصرف المساعدات لأسر المتوفين والمصابين في حادث تصادم سياره بتوك توك على طريق دكرنس، والذي أسفر عن وفاة 2 وإصابة 9، وتم نقل 3 مصابين منهم إلى المستشفى الدولي بالمنصورة.



وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم على الفور تحرك لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي، وقامت ببحث الحالات والأسر للمتوفين والمصابين.



وقرر محافظ الدقهلية، صرف مبلغ 5000 جنيه لكل حالة وفاة كأحد افراد الأسرة، كما تقرر صرف مساعدة لحد أقصى 2000 جنيه للمصابين وفقا لمدة بقاء كل مصاب بالمستشفى، كما تقرر تسجيل تلك الأسر على برنامج تكافل وكرامة.