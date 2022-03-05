ألمانيا تسجل مجددا ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم السبت ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح المعهد اليوم، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 8. 1220، مقابل 4ر1196 أمس الجمعة. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 3. 1253، وقبل شهر 1388.

وأضاف المعهد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 129 ألفا 201 حالات إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 175 ألفا و833 حالة يوم السبت الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 255 حالة، مقابل 250 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 15 مليونا و550 ألفا و100 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، بلغ 124 ألفا و51 شخصا.