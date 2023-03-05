نتنياهو: تصريحات غروسي بشأن الملف النووي الإيراني بلا قيمة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصريحات المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي، والتي وصف فيها الهجوم ضد منشآت إيران النووية بأنه غير قانوني.

وقال «نتنياهو» إن تصريحات المدير العام للوكالة بشأن الملف النووي الإيراني بلا قيمة، لافتًا إلى أن «نهج الدبلوماسية مع إيران على وشك الموت».

وذكر أن «غروسي شخص مسئول أدلى بتصريحات غير مسئولة»، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وقالت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان مشترك صدر أمس السبت، إن طهران مستعدة لتقديم مزيد من المعلومات والمساعدة في تحقيق الوكالة المتعثر منذ مدة طويلة، بشأن جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع غير معلنة في إيران.

وبحسب البيان المشترك، فإن إيران عبرت عن استعدادها لتقديم مزيد من المعلومات، والتعامل مع قضايا الضمانات العالقة.

وذكر تقرير سري لوكالة الطاقة الذرية، اطلعت عليه وكالة «رويترز»، فإن غروسي يتطلع إلى التنفيذ الفوري والكامل للبيان المشترك.

ووصل رافائيل غروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران أمس الأول الجمعة، للقاء المسؤولين الإيرانيين؛ لمناقشة التطورات الجديدة في الملف النووي.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، تسجيل نقاء اليورانيوم المخصب بنسبة 83.7% في المنشآت النووية الإيرانية لأول مرة، وهذا المستوى من التخصيب أقل بقليل من تركيز 90% المطلوب لإنتاج سلاح نووي.

وتعهدت إيران، وفقًا لمعاهدة الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بالحد من برامجها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، ولكن بعد انسحاب دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، تنصلت إيران من التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة.