رئيس وزراء الصين: الوحدة مع تايوان مرتبطة بالدم

تحدث رئيس مجلس الدولة الصيني المنتهية ولايته لي كه تشيانج اليوم الأحد بحزم ضد استقلال تايوان، ودعا إلى "إعادة التوحيد السلمي" مع هذه الجمهورية الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي.

وقال لي مع افتتاحه دورة هذا العام للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين "بما أننا صينيون نعيش على ضفتي مضيق تايوان أسرة واحدة تجمعها رابطة الدم، يجب علينا تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي والتعاون عبر مضيق تايوان، وتحسين الأنظمة والسياسات التي تسهم في رفاهية مواطنينا في تايوان".

وأطلع لي ما يقرب من 3 آلاف مندوب مجتمعين فى قاعة الشعب الكبرى "يجب علينا تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق ودفع عملية إعادة التوحيد السلمى للصين".

ودعا لى إلى تنفيذ ما يسمى بمبدأ صين واحدة و "اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة -استقلال تايوان -وتعزيز إعادة التوحيد".

وتحظى تايوان الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي لم تكن أبدا جزءا من جمهورية الصين الشعبية، بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 23 مليون نسمة جزءا من أراضيها.

ووسط تصاعد التوترات في المنطقة، ألزمت الصين نفسها باستيعاب تايوان وأجرت في الأشهر الأخيرة سلسلة من التدريبات البحرية والجوية.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة، كانت هناك مخاوف متزايدة من أن الصين قد تستخدم القوة العسكرية أيضا في مزاعمها الإقليمية طويلة الأمد بشأن تايوان.