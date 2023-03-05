إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامى يقيم دورة لمقدمى التوك شو

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تحتضن مصر، لأول مرة، أكبر دورة تدريبية لأهم وأشهر مقدمى برامج الاذاعة والتليفزيون و"التوك شو" فى العالمين العربى والإسلامى، التى ينظمها اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى، برئاسة الدكتور عمرو الليثى، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، خلال الفترة من 9 الى 18 مارس الجارى.

وذكر اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى - فى بيان أصدره اليوم السبت - أن هذه الدورة الرابعة تأتى فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والاتحاد، برعاية وحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول التعاون الإسلامى ومجموعة من الوزراء وكبار المسئولين فى الدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامى.

وتضم الدورة أشهر مقدمى البرامج التليفزيونية والإذاعية "التوك شو" فى العالمين العربى الإسلامى - لأول مرة على أرض مصر - ويحاضر بها مجموعة من أساتذة الإعلام والخبراء فى مصر والعالم الإسلامى.

وتعد هذه الدورة ضمن الدورات التى يقيمها اتحاد الإذاعات الإسلامية، لدعم 48 دولة عربية وإسلامية فى أربع قارات، والذى يعتمد على تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامى الجديد المنير والمستنير.

كما يقوم مقدمو برامج "التوك شو" بزيارة إلى الأماكن الأثرية والتاريخية بالقاهرة والجيزة وأيضا زيارة العاصمة الإدارية.

وتساهم تلك الدورات - بشكل كبير - فى زيادة التلاحم والتكامل بين أعضاء الدول الإسلامية ودعوتهم للحضور إلى مصر، والتى تحتضن جميع الأشقاء من الدول العربية والإسلامية، وتوفير كل سبل التدريب فى جميع المجالات.

وتشمل الدورة إقامة ورش عمل مشتركة بين الإعلاميين وممثلى قطاع الأوقاف فى مصر، إضافة إلى عدد من المحاضرات العلمية التى يلقيها أكاديميون متخصصون.