تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 9 تجار مخدرات خلال حملات في 7 محافظات.



واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (أسوان، الشرقية، جنوب سيناء، قنا، دمياط، الجيزة، البحيرة) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



وأسفرت الحملات عن ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو- وبحوزتهما (3,3 كيلو حشيش، كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- بندقية خرطوش وطلقتان، 2 سلاح أبيض، ميزان حساس) في أسوان.



وفي الشرقية ضبط عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر- وبحوزته (كيلو حشيش، بندقية خرطوش، 3 فرد محلى، طلقات).



وفي جنوب سيناء ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة طور سيناء- وبحوزته (3 كيلو حشيش، كمية لمخدرى "الأفيون، الآيس"- بندقية آلية، طلقات، 4 خزينة، سلاح أبيض " كتر"، ميزان حساس). وضبط عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر- وبحوزته (1,2 كيلو حشيش).



وفي قنا ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة قوص - وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش، سلاح أبيض "مطواة").



وفي دمياط ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة - وبحوزته (3 كيلو حشيش، 6 كيلو بانجو، كمية لمخدر الهيروين، بندقية آلية، طبنجة، طلقات).



وفي الجيزة ضبط سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية - وبحوزته 37 كيلو حشيش.



وفي البحيرة ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أدكو- وبحوزته (كمية حشيش، 50 وعاء بلاستيكى بها عدد من أشجار البانجو المخدر، 2000 شجرة من مخدر البانجو، 250 جراما من بذور البانجو، فرد محلى، طلقات).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,5 مليون جنيه تقريبا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.