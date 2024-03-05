معبر رفح يستقبل 64 جريحا فلسطينيا ومرافقيهم لعلاجهم بالمستشفيات المصرية

استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، دفعات جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية والمصريين القادمين من قطاع غزة.



وأكد مصدر في معبر رفح البري، أنه جار استقبال 34 مصابا ومريضًا فلسطينيا، قادمين من مستشفيات النجار والأقصى والأوربي والصداقة التركي ويرافقهم 30 فردا.



كما أفاد المصدر بأنه جاري إنهاء إجراءات استقبال 300 فرد من أصحاب الإقامات و91 فردًا من المصريين.



وأوضح المصدر، أن معبر رفح البري استقبل أمس الاثنين 789 فردا من الاتجاهين، حيث تم استقبال 714 من الجانب الفلسطيني، منهم 605 أصحاب إقامات، و7 جرحى، و15 مرضيا، و32 مرافقا، و3 مؤسسات ميرسي ماليزيا، و6 فرق باما الطبي، و4 فريق كادوس، ومؤسستين أقلية الطبية، و15 مؤسسة رحمة حول العالم، و3 من برنامج الغذاء العالمي، ومؤسسة سوبر نوفا، و10 أمم متحدة، و9 فرق إماراتية، ووفد acf.



كما غادر الأراضي المصرية 75 فردا، منهم 16 فلسطينيا، و9 وفود إماراتية، و8 أمم متحدة، و31 فردا من اليونيسف، و8 وفود UN، و3 من الصليب الأحمر، كما تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني معبري رفح البري وكرم أبو سالم، أمس الاثنين، 193 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة.



وأضاف مصدر في معبر رفح البري، أنه تم تسليم 53 شاحنة منها، 15 شاحنة مساعدات منها، 4 شاحنات غاز، و3 سولار، و5 مواد غذائية،

وشاحنة دقيق، وشاحنة ألحفة، وشاحنة مياه، و38 شاحنة قطاع خاص منها، 19 شاحنات دقيق، وشاحنة مشروبات غازية، و4 شاحنات أندومي، و4 شاحنات جبن، و4 شاحنات زيت، وشاحنتين مولتو، وشاحنة نسكافية، وشاحنة مشكل، وشاحنتين صلصة.



كما تم تسليم 140 شاحنة من معبر كرم أبو سالم، منها 59 شاحنة مواد غذائية، و3 شاحنات مواد تنظيف، و7 شاحنات مراتب، و8 شاحنات ألحفة، وشاحنتين أدوية، و3 شاحنات خيام، و37 شاحنة دقيق، وشاحنة ملابس وأحذية، وشاحنة مياه، وشاحنة أجهزة طبية، وشاحنتين مستلزمات طبية، و3 شاحنات براميل، و4 شاحنات سكر، وشاحنة حفاظات، وشاحنة حلوى وأخرى شعرية سريعة التحضير، وشاحنة بصل، وبطاطا، شاحنة عسل أسود، وشاحنة حطب، و3 شاحنات أرز.