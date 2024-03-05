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ساكا لاعب الشهر في أرسنال

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 8:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 8:18 م

توج الإنجليزي بوكايو ساكا، نجم أرسنال، بجائزة أفضل لاعب في النادي اللندني خلال شهر فبراير المنصرم.

وحصل ساكا على الجائزة بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات من المشجعين، متفوقًا ثلاثة لاعبين آخرين.

وأعلن الموقع الرسمي لأرسنال فوز ساكا بعدما حصل على 56% من الأصوات، متفوقًا على مارتن أوديجارد وكاي هافيرتز وديكلان رايس.

وتعد هذه هي المرة الثانية لساكا التي يفوز فيها بجائزة لاعب الشهر، بعد أن حصل عليها في شهر سبتمبر الماضي.

سجل ساكا 6 أهداف مع أرسنال خلال المباريات الـ4 التي خاضها الجانرز في شهر فبراير، كما حقق رقمًا فريدًا بتسجيله في 5 مباريات متتالية في البريميرليج، ليصبح أول لاعب إنجليزي يفعل ذلك منذ 30 عامًا.


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