تركيا تعتقل 7 مشتبه بهم بينهم قائد شرطة سابق بتهمة التجسس لصالح الموساد

اعتقلت السلطات التركية سبعة مشتبه بهم، بينهم قائد سابق في الشرطة، اليوم الثلاثاء، بسبب مزاعم قيامهم ببيع معلومات لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وتعد هذه هي العملية الثالثة التي تتم داخل تركيا، والتي يتم الإعلان عنها رسميا ضد أشخاص يشتبه في أنهم عملاء للموساد منذ بداية العام.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية علي يرلي قايا، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، إن وحدات مكافحة الإرهاب وجهاز الاستخبارات، داهمت عناوين خاصة بالمشتبه بهم لالقاء القبض عليهم، مضيفا أن الشرطة عثرت على مسدسات ومخدرات ومواد رقمية وأجهزة تنصت، في العناوين الخاصة بالمشتبه بهم.

ولم يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة بعد.

جدير بالذكر أن تركيا كثفت مؤخرا من استهدافها لمن يشتبه في انتمائهم للموساد داخل البلاد.