 ضبط شقيقين بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار في أسيوط - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 مارس 2024 2:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ضبط شقيقين بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار في أسيوط

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 2:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 2:36 م
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط من ضبط شقيقين بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار في أسيوط .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمشاركة مديرية أمن أسيوط حفر وتنقيب (عاطل، وشقيقه – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل ملكهما بدائرة القسم.

تم ضبطهما حال قيامهما بالحفر بداخل المنزل المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، وتبين وجود (حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار)، وعثر بحوزتهما على (الأدوات المستخدمة فـى الحفر)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك