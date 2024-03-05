تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط من ضبط شقيقين بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار في أسيوط .



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمشاركة مديرية أمن أسيوط حفر وتنقيب (عاطل، وشقيقه – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل ملكهما بدائرة القسم.



تم ضبطهما حال قيامهما بالحفر بداخل المنزل المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، وتبين وجود (حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار)، وعثر بحوزتهما على (الأدوات المستخدمة فـى الحفر)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.