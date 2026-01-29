الزمالك يوفر حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب السويس لمواجهة المصري

أعلن نادي الزمالك توفير حافلات لنقل الجماهير إلى السويس في مواجهة المصري المرتقبة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع مستضيفه المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل، على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الزمالك في بيان رسمي: قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير حافلات خاصة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى ستاد السويس الجديد يوم الأحد المقبل لمؤازرة الفريق في مباراة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية».

وأضاف البيان: «وتقرر أن تتحرك الحافلات في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل من أمام بوابة رقم 5 للتسهيل على جماهير نادي الزمالك من أجل حضور اللقاء وموازرة الفريق».

واختتم: «ويتطلب اصطحاب كل مشجع سيحضر اللقاء لبطاقة "FAN ID" وتذكرة المباراة من أجل تسهيل إجراءات الدخول إلى ملعب المباراة».

وكان الزمالك تعادل مع المصري في مباراة الجولة الثالثة يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 0-0، لحساب منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدر المصري جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين أمام منافسه الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما يحتل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرًا زيسكو الزامبي رابعًا بدون رصيد من النقاط.