ميرتس يواصل رفض إجراء محادثات مباشرة مع بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

يواصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس، رفضه السعي بنفسه إلى إيجاد حل لحرب أوكرانيا عبر محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ميرتس في برلين اليوم الخميس إنه لا يرى في الوقت الراهن "ضرورة لفتح قنوات حوار إضافية".

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أن الأوروبيين مطّلعون بالتفصيل على المحادثات الجارية بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.

وأكد ميرتس، أن الحكومة الألمانية مستعدة من حيث المبدأ لأي صيغة وأي محادثات.

وقال: "لا يسعنا إلا أن نقول إننا نبذل كل ما بوسعنا من أجل إنهاء هذه الحرب، دبلوماسيًا وإنسانيًا، وكذلك عسكريًا، لكن مفتاح إنهاء الحرب موجود منذ أربع سنوات في موسكو".

واتهم المستشار الألماني، روسيا بارتكاب "جرائم حرب يومية" ضد أوكرانيا وسكانها، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المدنية بأكملها في أوكرانيا تتعرض لـ "قصف بلا هوادة".

وأعرب ميرتس، عن تشككه في ما إذا كانت روسيا مستعدة فعلاً لوقف إطلاق النار ولاحقًا لإبرام سلام.

وقال: "لذلك سيتعين الإبقاء على مواصلة الضغط، والإبقاء أيضًا على العقوبات".