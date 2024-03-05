رئيس المجر الجديد يصادق على انضمام السويد إلى الناتو

وقع الرئيس المجري الجديد تاماس سوليوك اليوم الثلاثاء، على قانون يصادق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويختتم توقيع مشروع القانون الذي أقره البرلمان المجري في 26 فبراير الماضي، عملية المصادقة بالنسبة للسويد، حيث كانت المجر آخر دولة صادقت على انضمامها للناتو.

وتقضي قواعد الناتو بأن تخطر كل الدول الأعضاء بالناتو رسميا حكومة الولايات المتحدة بالمصادقة على بروتوكولات انضمام السويد.

ومن ثم سيقوم الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، بتوجيه دعوة رسمية للسويد للانضمام إلى الحلف.

وستصبح السويد رسميا عضوا في الناتو، بعد أن تسلم أوراق انضمامها إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

كانت السويد قد تقدمت بطلب لكي تصبح عضوا في الناتو في مايو، 2022 بعد الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.

وكانت المجر آخر دولة في حلف الناتو تصادق على عضوية السويد، على الرغم من أن بودابست كانت قد وعدت الحلفاء بأنها لن تكون الأخيرة.

واليوم الثلاثاء هو اليوم الأول للرئيس المجري الجديد سوليوك في منصبه.

وقال المتحدث باسم الحكومة، زولتان كوفاتش، على موقع إكس /المعروف سابقا باسم تويتر/، إن التوقيع على مشروع القانون كان قراره الأول كرئيس.

كان البرلمان المجري قد انتخب سوليوك في 26 فبراير الماضي ، وهو نفس اليوم الذي أقر فيه مشروع قانون المصادقة على انضمام السويد إلى الناتو.

واضطرت الرئيسة السابقة، كاتالين نوفاك، إلى الاستقالة بعد العفو عن رجل أدين بالمساعدة في التستر على اعتداء جنسي في دار للأيتام.