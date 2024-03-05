هنا جودة تحقق أول ذهبية لمصر في دورة الألعاب الإفريقية 2023

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حققت هنا جودة، لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة، أول ميدالية ذهبية لبعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية «غانا 2023».

وتستضيف مدينة أكرا الغانية النسخة الثالثة عشرة لدورة الألعاب الإفريقية، خلال الفترة من 8 إلى 24 مارس الجاري.

وفازت هنا جودة في المباراة النهائية لمنافسات فردي السيدات على مواطنتها المُخضرمة دينا مشرف بـ4 أشواط مقابل شوطين، لتحقق مصر الميداليتين الذهبية والفضية في تنس الطاولة.

هنا جودة صعدت للنهائي بعد الفوز على الجزائرية لوسي مبارك بأربع أشواط مقابل شوط واحد، وكانت حققت الفوز في الدور ربع النهائي على الجزائرية أيضًا ليندا اللوغريبي بأربع أشواط نظيفة.

بينما فازت دينا مشرف في الدور ربع النهائي على الكاميرونية سارة هانفو بأربعة أشواط نظيفة وفازت في الدور نصف النهائي على النيجيرية أوفيونج إديم بأربعة أشواط نظيفة.