الزمالك يكشف تفاصيل استعدادات الفريق في السعودية لمواجهة الأهلي

كشف محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر، مشددًا على أن المباراة ستكون كبيرة وتليق باسم الفريقين في السعودية.

الأهلي يواجه الزمالك في السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك، في نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي، موسم 2022-2023.

وتستضيف العاصمة السعودية، الرياض، نهائي كأس مصر ضمن موسم الرياض، وهي المرة الأولى عبر التاريخ التي يقام فيها نهائي البطولة الأعرق في مصر خارج البلاد.

وقال محمد طارق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الفريق سيخوض أول مران في السعودية يوم الثلاثاء، وفقا لقرار المدير الفني جوزيه جوميز.. وسيؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية فقط».

وأضاف: «سيخضع اللاعبون لمران كامل يوم الأربعاء، وفي يوم الخميس سيكون المران خفيفا خشية الإجهاد».

وتابع: «علاقة مجلسي الزمالك والأهلي جيدة، والجميع شاهد الصورة الرائعة لهما مؤخرا، وهي بداية لعودة العلاقات المميزة بين قطبي الكرة المصرية».

وأتم: «لا ينقصنا أي شيء وتم توفير كل ما هو مطلوب للزمالك في السعودية، المباراة ستكون كبيرة وتليق باسم أكبر فريقين، كما أن الجمهور سيكون على قدر الحدث وسوف يشرف الكرة المصرية».