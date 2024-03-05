جوائز النقاد للدراما العربية «ADCA» تعلن نتائج الدورة الثالثة للأعمال الدرامية 2023

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تعلن إدارة جوائز النقاد للدراما العربية "ADCA" عن نتائج تصويت النقاد، في مصر والوطن العربي، في الدورة الثالثة للأعمال الدرامية لعام 2023، وذلك بعد عام كامل من العمل والتقييم لكل الأعمال الدرامية التي عرضت في 2023 على مستوى الوطن العربي.

وجاءت جوائز النقاد للدراما العربية، على النحو التالي:

*جائزة لجنة التحكيم الخاصة:

قررت إدارة جوائز النقاد للدراما العربية "ADCA"، منح الفنانة ريهام عبدالغفور جائزة لجنة التحكيم الخاصة، لتميزها كممثلة مهمة على الساحة المصرية والعربية، حيث قدمت أهم الأعمال الفنية التي تم عرضها في عامي 2022 و2023.

وأكدت إدارة جوائز النقاد للدراما العربية، أن "ريهام" أحدثت نقلة فارقة في مسيرتها الفنية، ليتحول اسمها إلى علامة مهمة على جودة العمل وتميزه، وحصدت إعجابا جماهيريا ونقديا كبيرا.

فيما جاءت جوائز التقييم للأعمال المصرية على النحو التالي:

جائزة أفضل ممثل: أحمد فهمي - عن مسلسل سفاح الجيزة.

جائزة أفضل ممثلة: منى زكي- عن مسلسل تحت الوصاية.

جائزة أفضل إخراج: محمد شاكر خضير – عن مسلسل تحت الوصاية

جائزة أفضل سيناريو: شيرين دياب وخالد دياب- عن مسلسل تحت الوصاية.

جائزة أفضل مسلسل: تحت الوصاية

جائزة أفضل ممثلة دور كوميدي: دينا الشربيني- عن مسلسل كامل العدد.

جائزة أفضل ممثل دور كوميدي: محمد سلام - عن مسلسل الكبير أوي 7.

جائزة أفضل مسلسل كوميدي: عن مسلسل كامل العدد.

جائزة أفضل ممثلة دور ثان: حنان يوسف - عن مسلسل سفاح الجيزة

جائزة أفضل ممثل دور ثان: علي صبحي - عن مسلسل تحت الوصاية.

جائزة أفضل وجه شاب ممثلة: مناصفة بين سيليا محمد سعد - كامل العدد، وشاهندة محمد - سفاح الجيزة.

جائزة أفضل وجه شاب ممثل: أحمد شيحة - سفاح الجيزة.

جائزة أفضل طفل: عمر شريف- تحت الوصاية.

جائزة أفضل تتر: محمد منير "وإيه يقول الليل" - عملة نادرة.

جائزة أفضل موسيقى تصويرية: كريم جابر (الوايلي) - سفاح الجيزة.

جائزة أفضل مدير تصوير: بيشوي روزفلت - تحت الوصاية.

جائزة أفضل مونتاج: أحمد حافظ - تحت الوصاية.

جائزة أفضل مهندس صوت: رامي عثمان - سفاح الجيزة.

جائزة أفضل ديكور: محمد عطية - تحت الوصاية.

جائزة أفضل أزياء: ريم العدل- تحت الوصاية.

جائزة أفضل مكياج: مناصفة بين mimic studio - سفاح الجيزة، وداليا أبو طالب- تحت الوصاية

جائزة أفضل كوافير: أيمن علي - تحت الوصاية

كما جاءت جوائز التقييم للأعمال العربية على النحو التالي:

أفضل مسلسل غير مصري: كريستال.

أفضل ممثل في عمل غير مصري: محمود نصر - كريستال.

أفضل ممثلة في عمل غير مصري: باميلا كيك - كريستال.