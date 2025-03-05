هيئة الأسرى الفلسطينيين: معتقلو سجن عتصيون يعيشون أوضاعا سيئة

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن معتقلي سجن «عتصيون» يعيشون أوضاعًا اعتقالية سيئة للغاية، حيث بلغ عددهم الأسرى 110، من مختلف مناطق الضفة.

وقالت محامية الهيئة، وفقا لشهادات الأسرى، إن إدارة سجن «عتصيون» كثفت عمليات القمع بحق المعتقلين، حيث وصل عددها إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وتشمل ثلاث أو أربع غرف في كل مرة .

وأضافت، أن المعتقلين لا توجد لديهم مياه ساخنه للاستحمام منذ 45 يوما، بحجة عدم توفر السولار لتسخين المياه، ومعظمهم لم يستحموا منذ أكثر من 40 يوما.

وفيما يخص وجبة السحور، التي تقدم لهم، فهي عبارة عن 3 شرحات خبز، وملعقة مربى صغيرة أو علبة لبن صغيرة، لـ12 معتقلا، موضحة أن جميع المعتقلين اللذين تمت زيارتهم تعرضوا للضرب الوحشي عند اعتقالهم.