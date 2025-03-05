العدل الأمريكية تتهم 10 قراصنة ومسئولين صينيين اثنين في حملة تجسس سيبرانية

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، 10 من قراصنة الانترنت ومسؤولين صينيين اثنين عن إنفاذ القانون بتنفيذ حملة تجسس سيبرانية عالمية استهدفت معارضين، ووسائل إعلام ووكالات أمريكية.

وجرى تنفيذ عمليات القرصنة من جانب عاملين في شركة آي – سون بتوجيه، في بعض الحالات، من وزارة الأمن العام الصينية، التي تلقت المعلومات المسروقة وحددت الأهداف للاختراقات، وذلك ضمن ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه عملية واسعة لجمع معلومات استخباراتية.

وكان من بين أهداف عملية القرصنة وزارة الخزانة الأمريكية، التي كشفت عن اختراق نفذه قراصنة صينيون أواخر العام الماضي.

وتعد شركة آي - سون جزءا من صناعة واسعة النطاق في الصين، تم توثيقها في تحقيق لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) العام الماضي، حيث تعمل شركات متعاقدة مع قراصنة خاصين تسرق البيانات من دول أخرى لبيعها للسلطات الصينية.

وخلال العقدين الماضيين، تزايد طلب أجهزة الأمن الصينية على المعلومات الاستخباراتية الخارجية، مما أدى إلى ظهور شبكة واسعة من هذه الشركات التي تستأجر قراصنة خاصين والتي اخترقت مئات الأنظمة خارج الصين.