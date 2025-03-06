قطر تعلن مواصلة تمثيل سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لحين تعيين ممثل دائم لها 

أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، استمرارها في تمثيل سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى حين تعيين ممثل دائم لدمشق في المنظمة.

وقال الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، وممثل دولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "إن دولة قطر كعضو فاعل في هذا المجلس وبينما نتأمل في التقدم الذي أحرزناه، والعقبات التي تغلبنا عليها، والتحديات التي لا تزال قائمة، يأتي على رأس هذه التحديات الوضع في سوريا، الذي يتطلب منا استمرار تحمل مسؤوليتنا الجماعية والانخراط بتركيز وفعالية".

جاء ذلك خلال مشاركة وفد قطر في الدورة الـ108 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة في لاهاي، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد السفير ضرورة دعم الشعب السوري من أجل مستقبل أفضل، لافتا إلى أن سوريا لا تزال محورا أساسيا لمهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتمثل مقياسا للتقدم ودليلا على قوة الجهود التعاونية، مشيرا إلى التواصل البناء بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا وبدعم بناء من قطر.

وتابع قائلا: "لقد كانت هذه المبادرة جزءا من جهودنا الأوسع لتسهيل الحوار، والوساطة، وإعادة بناء الثقة، وتعزيز الانفتاح، وتقوية التعاون، وهي مكونات أساسية في سعينا الجماعي لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وستستمر دولة قطر في رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة في المنظمة لحين تعيين ممثل دائم لها".





