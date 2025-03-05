رومانيا تعلن الملحق العسكري الروسي ومساعده شخصين غير مرغوب فيهما

قررت رومانيا، اعتبار الملحق العسكري ومساعده العاملَين بالسفارة الروسية لدى بوخارست، شخصين غير مرغوب فيهما، بدعوى انتهاكهما القواعد الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تم إعلان الملحق العسكري والبحري والجوي الروسي ومساعده، شخصين غير مرغوب فيهما.

وأضافت: "هذان الشخصان يمارسان أنشطة تتعارض مع القواعد الدبلوماسية"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشارت إلى أنها أبلغت روسيا بالقرار المذكور، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

يذكر أن رومانيا قررت في يوليو الماضي اعتبار أحد الدبلوماسيين الروس شخصا غير مرغوب فيه.