 رومانيا تعلن الملحق العسكري الروسي ومساعده شخصين غير مرغوب فيهما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رومانيا تعلن الملحق العسكري الروسي ومساعده شخصين غير مرغوب فيهما

وكالات
نشر في: الأربعاء 5 مارس 2025 - 8:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 8:07 م

قررت رومانيا، اعتبار الملحق العسكري ومساعده العاملَين بالسفارة الروسية لدى بوخارست، شخصين غير مرغوب فيهما، بدعوى انتهاكهما القواعد الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تم إعلان الملحق العسكري والبحري والجوي الروسي ومساعده، شخصين غير مرغوب فيهما.

وأضافت: "هذان الشخصان يمارسان أنشطة تتعارض مع القواعد الدبلوماسية"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشارت إلى أنها أبلغت روسيا بالقرار المذكور، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

يذكر أن رومانيا قررت في يوليو الماضي اعتبار أحد الدبلوماسيين الروس شخصا غير مرغوب فيه.

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