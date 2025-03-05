الصين تعتزم زيادة الإنفاق على جيشها بنسبة 2ر7% هذا العام

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تعتزم الصين زيادة الإنفاق على جيشها بنسبة 2ر7% هذا العام، وفقا لمشروع الميزانية الذي تم عرضه في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم الأربعاء.

وتم الكشف عن الزيادة في ميزانية الدفاع إلى 78ر1 تريليون يوان (حوالي 245 مليار دولار) في افتتاح المؤتمر في بكين.

وكانت الحكومة زادت ميزانيتها العسكرية بنفس النسبة العام الماضي.



ويأتي هذا النمو في الإنفاق الدفاعي وسط توترات مع تايوان ومطالبات بكين الإقليمية الواسعة والمتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر تايوان ،التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءا من أراضيها.