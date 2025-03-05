أحمد داود يكتشف حقيقة حياته في الحلقة السادسة من مسلسل الشرنقة

ظهر أحمد داود في بداية الحلقة السادسة من الشرنقة بشخصية "إيساف"، ليكتشف أنه كان يتوهم حياة كاملة، وأن الشخصية التي يعتقد أنه يجسدها، "حازم" المحاسب في إحدى الشركات، ليست حقيقية. ويتبين أن السبب وراء ذلك هو نوع جديد من المخدرات اخترعه بنفسه.

تبلغه دنيا (سارة أبي كنعان) بحقيقة الأشخاص الذين يتحدث عنهم، مؤكدةً أنهم ليسوا عائلته كما يظن. وتنتهي الحلقة بمكالمة تهديد لـ"إيساف" بخطف دنيا، حبيبته.

مسلسل الشرنقة من بطولة أحمد داود، ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، وياسر عزت. وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى. يتكوّن المسلسل من 15 حلقة، ويُعرض حصريًا على منصة Watch It.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، حيث يجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى "حازم"، يعمل في إحدى الشركات الكبرى، ويُعرف بين زملائه بتميزه وإبداعه في العمل. إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ليجد نفسه متورطًا في قضية غسيل أموال، مما يؤدي إلى تغيّر حياته رأسًا على عقب وسط أحداث مشوقة ومليئة بالإثارة.