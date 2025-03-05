 المحكمة العليا الأمريكية ترفض سعى إدارة ترامب لرد قاض في قضية تجميد المساعدات الخارجية - بوابة الشروق
الأربعاء 5 مارس 2025 6:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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المحكمة العليا الأمريكية ترفض سعى إدارة ترامب لرد قاض في قضية تجميد المساعدات الخارجية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 مارس 2025 - 5:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 5:13 م

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، المنقسمة على نفسها، اليوم الأربعاء، مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لرد قاض اتحادي فرض مهلة نهائية سريعة للإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية.

وبأغلبية 5 أصوات مقابل 4، طلبت المحكمة من قاضي المحكمة الجزئية أمير علي توضيح أمره السابق الذي طالب فيه الإدارة الأمريكية، الجمهورية، الإفراج عن نحو ملياري دولار من المساعدات مقابل عمل تم إنجازه بالفعل.

وقاد القاضي صامويل أليتو أربعة قضاة محافظين في معارضة الحكم، وقال إن القاضي أمير علي لا يملك سلطة إصدار أمر بالإفراج عن هذه الأموال.

وكتب أليتو أنه مندهش من أن المحكمة تكافئ "عملا من أعمال الغطرسة القضائية".


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