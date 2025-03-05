رئيس الوزراء يعلن اكتشافا جديدا للزيت والغاز في حقل الفيوم 5

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد طفرة كبيرة في عدد المصانع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن المنطقة تضم الآن مصنعًا أو اثنين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية.

وتوقع أن تمتلك مصر القدرة على إنتاج كل مكونات الألواح الشمسية بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار خطة الدولة الطموحة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 42%.

وفي سياق متصل، أشار إلى تأكيد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، استدامة سداد الالتزامات للشركاء الأجانب.

ولفت إلى أن مصر تشهد الإعلان عن اكتشافات جديدة في مجال الغاز والبترول كل فترة، قائلًا إن حقل «الفيوم 5» به بوادر استكشاف جديد من الزيت والغاز.

وأكد أن «تلك المؤشرات مطمئنة للدولة، وتؤكد أنها تتحرك في الاتجاه السليم، وستشهد نتائج التعافي السريع في هذا القطاع بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026».