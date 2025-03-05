تايوان وإيطاليا توقعان اتفاق طيران يمهد الطريق لزيادة الرحلات الجوية بين الدولتين

وقعت تايوان وإيطاليا، اتفاقا منقحا بشأن الخدمات الجوية اليوم الأربعاء، مع احتمال زيادة عدد رحلات الركاب بين الدولتين وإضافة البندقية / فينيسيا / كوجهة جديدة، طبقا لما ذكرته إدارة الطيران المدني التايوانية.

ويستند الاتفاق، الذي وقعه المدير العام لإدارة الطيران المدني التايوانية، هو شو - بينج ورئيس هيئة الطيران المدني الإيطالية بيرلويجي أومبرتو دي بالما إلى الاتفاق الأصلي، الذي تم توقيعه في عام 2009 ، حسب وكالة الأنباء التايوانية (سي.إن.إيه) اليوم الأربعاء.

وبموجب الاتفاق المعدل، يمكن زيادة الطاقة الاستيعابية لرحلات الركاب من سبع إلى 19 رحلة أسبوعيا لكل جانب مع انضمام البندقية إلى روما وميلانو كوجهات معتمدة.

وقالت إدارة الطيران المدني التايوانية، إن السياحة بين تايوان وإيطاليا زادت أيضا، حيث تم تسجيل 70 ألف زيارة في عام 2024- بزيادة أكثر من 20% مقارنة بالعام الماضي.