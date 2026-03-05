محافظ الإسكندرية: استاد الإسكندرية أول استاد في إفريقيا يحصل على شهادة ISO 9001

أعلنت محافظة الإسكندرية، حصول استاد الإسكندرية الرياضي على شهادة ISO 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة، ليصبح أول استاد في قارة إفريقيا ينال هذه الشهادة في مجال جودة الإدارة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية الدولة المصرية نحو التحول المؤسسي وتطبيق معايير الجودة العالمية، وتنفيذًا لتكليفات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.

وجاء ذلك تتويجًا لجهود تطوير منظومة العمل الإداري والهيكلي داخل الاستاد، وحرصًا على التوافق مع أنظمة الجودة العالمية، إذ أجرت إحدى الشركات المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) والمجلس الدولي للاعتماد IAF المراجعة النهائية، ومنح الاستاد شهادة الجودة ISO 9001 بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير المطلوبة.

وفي سياق متصل، وحرصًا على التوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، أعدت إدارة الاستاد بإعداد تقرير التنمية المستدامة الخاص برؤية مصر 2030، والذي تمت مراجعته من خلال لجنة استشارية متخصصة للتأكد من توافقه مع متطلبات الأمم المتحدة والرؤية المصرية للتنمية المستدامة.

وبدأت إدارة الاستاد، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأهيل والحصول على شهادة ISO 45001 الخاصة بأنظمة السلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير أعلى معايير الأمان للعاملين والجمهور، وتعزيز بيئة عمل آمنة وفقًا للمعايير الدولية.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن فخره بحصول استاد الإسكندرية على هذه الشهادات الدولية، والتي تعد من عناصر الدعم القوية ضمن الملف الذي يتم تقديمه إلى الاتحادات الدولية والأفريقية؛ بهدف استعادة استضافة وإقامة المباريات الدولية على أرض الاستاد.

وأشار إلى أن اللجان التي زارت الاستاد من تلك الاتحادات أشادت بحصوله على شهادات الجودة، واعتبرت ذلك من أبرز نقاط القوة الداعمة لملف الاعتماد.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية محافظة الإسكندرية لتطوير الأصول والمنشآت الرياضية، ورفع كفاءتها إداريًا وفنيًا، بما يعزز مكانة عروس البحر المتوسط كوجهة رياضية إقليمية ودولية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية، واللواء هشام لطفي مدير إدارة استاد الإسكندرية، والمهندسة الشيماء عامر مدير الإدارة الهندسية بالاستاد، والمهندس هشام السيد كبير مهندسي الاستاد، والدكتور سمير شريف، والدكتور طارق بلال استشاريي الجودة.