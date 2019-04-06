الجيش الليبي عن «طوفان الكرامة»: ملتزمون بقواعد الاشتباك الدولية

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسماري، اتخاذ الجيش الوطني كافة التدابير لضمان سلامة المدنيين خلال المعركة العسكرية «طوفان الكرامة» في العاصمة طرابلس.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الجمعة، إن الجيش الليبي مدرب على هذا النوع من المعارك، والقوات لديها تجارب سابقة في عدة مدن منها بني غازي ودرنة.

وأضاف أن الجيش الليبي يبذل كل الجهد في سبيل حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا: «ملتزمون بقواعد الاشتباك الدولية ولا نقاتل إلا من يرفع السلاح في وجوهنا».

وأعلنت حكومة فايز السراج حالة الاستنفار، وأغلقت كل المنافذ والمداخل المؤدية إلى طرابلس، بعد إعلان المشير خليفة حفتر تقدم قوات الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.