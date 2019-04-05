نفوق كميات كبيرة من الأسماك في أحد أفرع نهر النيكر بألمانيا

نفقت عدة أطنان من الأسماك بأحد الأنهار الملوثة قرب بلدة إيلسفيلد بولاية بادن فيرتمبيرج جنوب غربي ألمانيا.

صرح بذلك متحدث باسم هيئة الإنقاذ اليوم الجمعة.

وقال المتحدث إن التلوث أصاب بقعة طولها 16 كيلومترا في ترعة شوتسآخ وهي تفريعة من نهر النيكر.

كما عثرت السلطات على طيور مائية نافقة وظبي نافق أيضا، ولم تعرف أسباب ذلك حتى الآن.

وعثرت السلطات أيضا على أسماك نافقة عند التقاء التفريعة بنهر النيكر.

وذكرت الشرطة أنه من غير المعلوم حتى الآن إن كانت هذه الأسماك سبحت في مياه شوتسآخ الملوثة أم أن نفوق الأسماك ينتشر في المنطقة.

أضافت الشرطة أنه في الوقت الراهن يسود الاعتقاد بأن مادة سامة وصلت إلى مياه الترعة، مشيرة إلى أن من الواجب ألا يلعب الأطفال بالقرب من هذه المياه الملوثة أو يشرب الكلاب منها.

كانت الشرطة في هايلبرون تلقت بلاغا صباح أمس الخميس عن الواقعة، وقالت إدارة المدينة ومكتب المحليات في هايلبرون إن هناك منذ مساء اليوم الجمعة بعض الإشارات على سبب الحادث: حيث وقعت حادثة يوم الثلاثاء الماضي خلال عملية نقل كبرى لمواد كيميائية ، سال خلالها حوالي 1000 لتر من إحدى المواد التي تعتبر ضارة بالمياه داخل الترعة.