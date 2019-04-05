البنك الدولي يعلن تعيين ديفيد مالباس رئيسا جديدا له

أعلن البنك الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق بالإجماع على ديفيد مالباسأكبر دبلوماسي بوزارة الخزانة الأمريكية رئيسا جديدا للبنك ليواصل تقليدا مضى عليه 73 عاما في أن يرأس أمريكي تلك المؤسسة المالية الدولية.

وقال متحدث باسم البنك الدولي، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الجمعة، إن مالباس سيبدأ مهام منصبه الجديد الأسبوع القادم أثناء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وكان مالباس المرشح الوحيد للمنصب، ويشغل حاليا منصب وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية وقدم المشورة لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات 2016 ، ومنذ إنشاء البنك عام 1944، كانت جنسية المرشحين محسومة مسبقا وفقا لتقاسم الأدوار بين الأمريكيين والأوروبيين على رأس المؤسستين الاقتصاديتين، وهو أمر اعترضت عليه الدول الناشئة.