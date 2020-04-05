التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا افتراضيا طارئا لوزراء الصحة الخميس المقبل

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع دو الإمارات بصفتها رئيس الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، يوم الخميس المقبل، عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، اجتماعًا افتراضيًا طارئًا على مستوى وزراء الصحة.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، فإن هذا الاجتماعي يأتي في إطار التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدول الأعضاء، إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم خلاله مناقشة جهود الدول الأعضاء لمكافحة الفيروس.

كما سيتم خلال الاجتماع أيضًا تبادل المعلومات والمعرفة حول تفشي فيروس كورونا، ووضع خطط واستراتيجيات لاحتواء الموقف.