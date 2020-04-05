«تنمية منطقة الجنوب الإفريقي» توصي بافتتاح مكتب تمثيل لها بالاتحاد الأوروبي

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أوصى مجلس وزراء الدول الأعضاء بمجموعة تنمية منطقة الجنوب الإفريقي (سادك)، بضرورة افتتاح مكتب تمثيل للمجموعة بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأوضح المجلس أنه تم اتخاذ هذه التوصية خلال اجتماع عقده عبر الفيديو كونفرانس برئاسة السكرتير التنفيذي للمجموعة لورانس تاكس.

وذكر المجلس أنه جرى عقد الاجتماع بهذه الطريقة في إطار الإجراءات التي أقرتها المجموعة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد وزير الدولة الأنجولي للشئون الخارجية تيت أنطونيو في لواندا أن الاجتماع أوصى بفتح مكتب تمثيل للمجموعة في مقر الاتحاد الأوروبي لأن مجموعة "سادك" ليس لديها مكتب تمثيل لدى الاتحاد، وقال الوزير الأنجولي إن الوزراء بحثوا توصيات وزراء الصحة في دول المجموعة بشأن تطورات الوضع في ظل تفشي وباء فيروس كورونا وقرروا اتخاذ إجراءات للحيلولة دون انتشار هذا الوباء في دول المجموعة.

وأضاف أن الوزراء بحثوا أيضاً توصية إعادة تنشيط هيئة السياحة بالمنطقة، وتابع قائلا إن الاجتماع تطرق أيضا إلى مسألة ترشيح ممثل للمجموعة في منظمة العمل الدولية.

وأشار وزير الدولة الأنجولي إلى أن الظروف الخاصة بوباء كورونا حالت دون إمكانية بحث قضايا أخرى، ولذلك تقرر بحث تلك القضايا في الاجتماع الذي يعتزم الوزراء عقده في تنزانيا خلال شهر مايو القادم.