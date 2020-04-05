

أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، أنه تم إنشاء صندوقًا لدعم المتضررين بأزمة فيروس كورونا، من العمالة غير المنتظمة، بتوجيه من رئيس الوزراء.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، يوم السبت، أنه تم تشكيل لجنة من أجل صرف الإعانات التي أقرتها وزارة القوى العاملة، في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل بيانات حوالي مليون ونصف عامل حديثًا.



وأشار إلى أن أفراد العمالة غير المنتظمة، التي كانت أسمائهم بالفعل مقيدة في وزارة القوى العاملة، تم تسليمهم منحة الـ 500 جنية، وهم حوالي 120 ألف عمال، من الصيادين، وعمال المقاولات، والمناجم والمحاجر، مشددًا على اهتمام الرئيس السيسي بهذه الفئة.

وطالب جميع أفراد العمالة غير المنتظمة، بالتعجيل في تسجيل أسمائهم، من أجل حصولهم على مبلغ الإعانة، موضحًا أن الاتحاد سيعمل الفترة المقبلة على المطالبة، بالتأمين على هذه الفئة من العمالة.



وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه، للعمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى الوزارة، بالإضافة إلى فتح باب التسجيل، للعمال غير المسجلين، من خلال موقع الوزارة، في إطار دعم تلك الفئات التي تضررت من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد لمكافحة فيروس كورونا.





