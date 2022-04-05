السعودية: أكثر من نصف مليون شخص أدوا الصلاة في الروضة الشريفة خلال رمضان

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن أعمال تنظيم الصلاة في الروضة الشريفة خلال شهر رمضان المبارك، تشمل إصدار تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة للرجال والنساء عبر تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا" بمعدّل 16 ألفا و980 تصريحاً يومياً إلى يوم 20 رمضان، وفي العشر الأواخر يتم إصدار 11 ألفا و95 تصريحاً يومياً، بواقع 517 ألفا و702 تصريح خلال شهر رمضان المبارك، وليلة العيد.

وأوضحت الوكالة اليوم الثلاثاء، أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي حددت المواعيد والأبواب لفرز ودخول المصلين إلى الروضة الشريفة خلال شهر رمضان، إذ يدخل الرجال إلى الروضة خلال الفترة الصباحية من ساحة باب 38 وفي الفترة المسائية من ساحة باب 2، فيما حدّدت الباب رقم 24 لدخول النساء للروضة الشريفة خلال الفترة الصباحية، وفي الفترة المسائية يدخلن من ساحة البابين 24 و 37.

وأضافت أن وكالة شؤون المسجد النبوي بيّنت أن خطة تنظيم الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة خلال شهر رمضان المبارك، تشمل دخول الزائرين للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من باب السلام رقم 1 وتنظيمهم عبر مسارات مخصّصة للحدّ من التكدّس والتزاحم، وتسهيل حركة الكتل البشرية حيث يدخل الرجال للزيارة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه – رضي الله عنهما - من غير حجز.

من ناحية أخرى، نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة، أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة، وتثبيت أطرافه للحفاظ عليه.

وأوضح مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد بن حضيض الجابري اليوم أن أعمال الصيانة تتضمن شد حزام الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافةً إلى تثبيت الأطراف، كما تقوم الإدارة بالعديد من المهام خلال العام وعلى مدار 24 ساعة على صيانة ثوب الكعبة المشرفة وشد القماش من الجوانب الأربعة.