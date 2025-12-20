وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار

كشف المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم التصدير من الذهب المصري يزيد على مليار دولار، قائلا: إنه ليس الهدف تصدير خام الذهب أو الفوسفات ولكن التحول إلى الصناعة لتكون قيمة مضافة.

وأضاف خلال لقائه في حلقة خاصة لأول مرة - لبرنامج أو قناة من داخل منجم السكري، يقدمها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم العمل على الاستفادة من الرمال البيضاء في الصناعة وليس تصديرها خاما.

وشدد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، على أن الرمال البيضاء ممنوع تصديرها حاليا للخارج كمادة خام وهناك شركات مصرية وطنية تعمل في استخراج الفوسفات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي منح أولوية كبيرة لقطاع التعدين لتحقيق أعلى استفادة، مؤكدًا أن التعدين سيدعم النهوض بالصناعات الوطنية، مشددًا على أن الاهتمام بالتعدين يحقق الاستقرار السياسي.

وواصل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر ستصبح مركز إقليمي للتعدين والصناعات التعدينية وتصديرها للخارج.