عائشة بن أحمد: الانتشار في مصر يحتاج إلى وقت طويل وأعمال مؤثرة

قالت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد إنّها توقعت أن تحصد شهرة واسعة في تونس بعد مسلسل «ألف ليلة وليلة»، إلا أنّ الجمهور لم يتعرف عليها، وذلك خلال ندوتها الحوارية مع الناقد السينمائي أحمد شوقي، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

وأشارت عائشة إلى أن عدم تعرف الجمهور عليها جعلها تدرك أنّ الانتشار الحقيقي في مصر يحتاج إلى وقت طويل وأعمال مؤثرة، مشيرة إلى أن مشاركتها في فيلم "الخلية" مع طارق العريان، ثم مسلسل "نسر الصعيد"، شكلت نقطة تحول فارقة في مسيرتها الفنية.

وتحدثت عائشة عن الفروق بين بيئة العمل في البلدين، مشيرة إلى أن الإنتاج في مصر أكبر والإيقاع أسرع، بينما تتميز تونس بالهدوء وطول فترات التحضير والتصوير، كما لفتت إلى أن أيام التصوير مرهقة للغاية، ما يجعل نمط حياتها يعتمد على النوم المبكر والاستيقاظ المبكر.

وتستمر فعاليات الدورة السابعة حتى يوم 21 ديسمبر الجاري، حيث يضم البرنامج الفني مجموعة متنوعة من الأفلام التي تعكس ثراء التجارب السينمائية المعاصرة، إذ يشارك بها 54 فيلماً قصيراً من مختلف أنحاء العالم، تتنافس جميعها ضمن ست مسابقات رسمية صُممت لدعم التعدد الثقافي، وإبراز الأصوات الجديدة، واكتشاف المواهب الواعدة في مجالي السينما العربية والدولية، بالإضافة إلى منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى.