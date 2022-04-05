صحة النواب تطالب الحكومة بإنشاء مستشفى متخصص لعلاج ضمور العضلات

تقدمت عضو لجنة الصحة في مجلس النواب هناء سرور بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزارة الصحة بشأن إنشاء مستشفى متخصص لعلاج ضمور العضلات، وذلك لتقديم الدعم الطبي اللازم لمرضى ضمور العضلات الذين يعانون من المرض في جميع محافظات مصر.

وقالت النائبة هناء سرور في طلب الإحاطة، إن إنشاء مستشفى تخصصي لمرضى ضمور العضلات، يأتي لرعايتهم الرعاية الطبية والطارئة على أن يشمل المستشفى تخصصات "الصدر _ القلب _ عظام _ الأمراض الوراثية _ تغذية علاجية _ علاج طبيعي ومائي".

وأكدت النائبة، خلال طلب الإحاطة، أنها ما زالت مستمرة في طلب ضم مرض الدوشين لمبادرة رئيس الجمهورية، حيث إن هذا المرض لا يقل خطورة عن الضمور العضلي الشوكي.

وشددت على أنه في حالة الموافقة على إنشاء مستشفى تخصصي لمرضى ضمور العضلات بمختلف أنواعه في مختلف التخصصات، سيتم رفع المعاناة عن كثير من مرضى الضمور العضلي سواء الشوكي أو الدوشين.

وأوضحت الدكتورة هناء سرور، أنها سبق وتقدمت بالتعاون مع النائب سامر التلاوي، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بطلب لوزير الصحة والسكان يطالبان فيه بضم مرضى الضمور العضلي دوشين لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.