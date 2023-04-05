محافظ قنا يكرم 119 من الفائزين والمتفوقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الحفل السنوي لتكريم حفظة القرآن الكريم الذى أقامته إحدى الجمعيات، لتكريم 119 من الفائزين والمتفوقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم من أبناء المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وهنأ محافظ قنا، الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم، وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلاً عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة.

ولفت إلى دورهم في المستقبل القريب لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، موضحًا أن المسابقة تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والشباب وتشجعهم على حفظ القرآن الكريم، وتكريمهم ليكونوا مثل أعلى يحتذى به.

وقال حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إن الجمعية تعمل على تقديم خدمات مجتمعية تستهدف بها الإنسان تحت شعار "رعاية الإنسان مهمتنا"، ومن خلال ما تقدمة من خدمات عديدة لنشر الدعوة الإسلامية وتوعية المسلمين بأمور دينهم، من خلال قوافل الدعوة التي تجوب أرجاء المحافظة.

كما أنها تقدم حزمة تدخلات مجتمعية نحو كفالة الطفل اليتيم ورعاية طلاب العلم وتيسير الزواج وتحفيظ القرآن ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب الرعاية الطبية والخدمات التنموية المقدمة للأسر الأكثر احتياجا.