محامي السعيد: الحكم الصادر يُلغي جميع قرارات الحجز على أمواله

أكد هاني زهران محامي عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، سينفذ داخل مصر، لإلغاء حكم مركز التسوية والتحكيم، وكل ما ترتب عليه من إجراءات، وسيتم إيقاف تنفيذ جميع القرارات التي صدرت ضد اللاعب بالحجز على أمواله وممتلكاته، وتغريمه ماليًا لصالح الأهلي.

وقال في تصريحات عبر قناة ETC: " قرار مركز التسوية بتغريم السعيد 2 مليون دولار لصالح الأهلي أصبح هو والعدم سواء، وهذا الحكم الذي صدر من محكمة استئناف القاهرة نهائي واللجوء للنقض لا يوقف تنفيذه، لسنا في حاجة لأن يتم الاعتداد بالحكم في المحكمة الرياضية الدولية".

وأضاف: "حصلنا على حكم من المحكمة الفيدرالية لصالح عبدالله السعيد، والمحكمة الرياضية استمتعت لجميع الاطراف وستصدر الحكم خلال شهر ونصف".

وزاد: "حكم محكمة استئناف القاهرة أبطل قرارات مركز التسوية، والأهلي ليس لديه أي تقاضى سواء أمام المحكمة الرياضية الدولية، وحال صدور حكم منها لا يقبل الطعن عليه سوى في الفيدرالية السويسرية، في حالة وجود أسباب محددة مثل الخطأ في تطبيق القانون أو تجاهل لطلبات الخصوم، وقتها قد يتم قبول الطعن وإعادة القضية لـ(كاس)".

وأكمل: "قمنا بمطالبة الأهلي بتعويض مالي نظرًا للإضرار التي وقعت على عبدالله السعيد، وهناك جولات قضائية كل طرف يبحث عن حقوقه، نسير في طريق رفع الحجز عن أموال عبدالله السعيد".