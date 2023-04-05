أول تعليق من رونالدو بعد خماسية النصر أمام العدالة

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، على فوز العالمي على العدالة بخماسية دون رد، سجل منها الدون هدفين، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقاد رونالدو النصر لتحقيق فوز عريض على العدالة بخماسية دون رد، سجل منها البرتغالي هدفين، ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا في الموسم الحالي مع النصر، ويحتل المركز الخامس في سباق هدافي الدوري السعودي.

ونشر رونالدو صورًا من فوز النصر على العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقًا عليها:" أداء فريق رائع.. نستمر في المضي قدمًا".

ويحتل النصر وصافة الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن اتحاد جدة المتصدر ولديه 53 نقطة.